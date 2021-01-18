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Вице-президента Samsung приговорили к 2,5 года тюрьмы за взятку 

runews24.ru и ещё 1 1 час назад
Вице-президента Samsung приговорили к тюремному сроку за взятку
Фото: Reuters
Суд в Сеуле приговорил руководителя Samsung Group и вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ена к 2,5 года заключения по делу о коррупции.
По информации Reuters, миллиардер будет отстранен от принятия важных решений в компании, а также от контроля за процессом наследования, начавшегося после смерти председателя компании Ли Гон Хи в октябре прошлого года.
Год, который руководитель Samsung Group уже провел в заключении, будет засчитан в новый срок.
В 2017 году Ли признали виновным в даче взятки Цой Сун Силь, которая являлась близкой подругой экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, и отправлен в тюрьму на пять лет.
В феврале 2018 года суд смягчил приговор, а Ли Чже Ен вышел на свободу. В 2019 году его дело было отправлено на повторное рассмотрение.
Фото: из открытых источников
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Происшествия , Samsung , Южная Корея
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