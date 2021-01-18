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Москва

Пойманного в Одинцово волка сняли на видео 

Вадим Дроздов 11 минут назад
Вечером 15 января специалисты поймали волка, которого ранее сняли на видео жители Голицына. В поисках участвовали специалисты ветеринарной службы, охотники, ловцы, охотпользователи.
«По признакам поведения, животное не дикое и содержалось в домашних условиях», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Воскресенский. Как отметил министр, волк вел себя с волонтерами, как абсолютно ручное животное — не нападал, агрессивно себя не вел.
Волка могут передать в приют для диких животных.
Ранее у волка обнаружили не пулевое ранение лапы, травма незначительная. Ветеринары обследовали животное — волк оказался молодой и упитанный.
Происшествия , Видео
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