Подсудимый иски не признает.

Рядовому Рамилю Шамсутдинову , признанному виновным в расстреле сослуживцев, предъявили иск на 28 миллионов рублей. Об этом " Уралинформбюро " сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

Сумма компенсации морального вреда была озвучена 18 января во время заседания Второго Восточного окружного военного суда в Чите. Шамсутдинов не признал ни одного иска со стороны потерпевших. По данным местных СМИ, самым большим из них оказался иск супруги погибшего капитана Евсеева — 8 миллионов рублей. Следующим по величине стал иск матери старшего лейтенанта Пьянкова — 5 миллионов рублей. Еще пять потерпевших потребовали компенсации на сумму 3 миллиона рублей.

Слушание было отложено по просьбе потерпевших для подготовки аргументов по делу, добавил Нагиев.

Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкальском крае. Солдат из Тюменской области расстрелял 10 человек, 8 из них погибли. По словам рядового, перед этим он не спал несколько часов и подвергался унижениям. По факту дедовщины условный срок получил впоследствии Руслан Мухатов , который относительно Шамсутдинова являлся старослужащим.