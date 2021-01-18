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Москва

С расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова требуют 28 миллионов рублей 

Уралинформбюро и ещё 1 20 минут назад
Подсудимый иски не признает.
Рядовому Рамилю Шамсутдинову, признанному виновным в расстреле сослуживцев, предъявили иск на 28 миллионов рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщил его адвокат Руслан Нагиев.
Сумма компенсации морального вреда была озвучена 18 января во время заседания Второго Восточного окружного военного суда в Чите. Шамсутдинов не признал ни одного иска со стороны потерпевших. По данным местных СМИ, самым большим из них оказался иск супруги погибшего капитана Евсеева — 8 миллионов рублей. Следующим по величине стал иск матери старшего лейтенанта Пьянкова — 5 миллионов рублей. Еще пять потерпевших потребовали компенсации на сумму 3 миллиона рублей.
Слушание было отложено по просьбе потерпевших для подготовки аргументов по делу, добавил Нагиев.
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Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкальском крае. Солдат из Тюменской области расстрелял 10 человек, 8 из них погибли. По словам рядового, перед этим он не спал несколько часов и подвергался унижениям. По факту дедовщины условный срок получил впоследствии Руслан Мухатов, который относительно Шамсутдинова являлся старослужащим.
Самому Шамсутдинову вменяют убийство общеопасным способом (пункты "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ) и покушение на жизни двух человек (часть 3 статьи 30, пункты "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ). Присяжные вынесли вердикт о признании виновным уроженца Тюменской области, посчитав при этом, что он заслуживает снисхождения.
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Происшествия , Видео , Рамиль Шамсутдинов
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