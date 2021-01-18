Видео пожара в отеле с туристами из РФ в Занзибаре 

16 января на острове Занзибар Танзании полностью сгорел отель, в котором находились российские туристы. Видео с места происшествия выложили в социальные сети очевидцы происходящего.

"Соседний отель Ocean Paradise Resort начал гореть, ветром за считанные минуты перенеслось на TUI Blue Bahari, сотрудники, туристы тут же всех подняли, сигнализация сработала мгновенно. Нас вывели на безопасное расстояние, охранники не отходили не на шаг, в течении трех часов составили списки и нас отвезли в другой отель", — рассказала одна из российских туристок.

Никто из туристов не пострадал, персонал успел вывести всех, прежде чем пожар охватил всю гостиницу.