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Власти Южно-Сахалинска рассказали о состоянии девочки, упавшей в канализационный люк 

ТАСС 18 минут назад
Упавшая в люк девочка на Сахалине не получила серьезных травм
Фото: ТАСС
Пятилетняя девочка, упавшая в канализационный люк в пригороде Южно-Сахалинска, не получила переломов и серьезных травм. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в администрации города.

"Состояние ребенка удовлетворительное. Серьезных травм нет", — рассказали в мэрии.

Ребенок сейчас находится в больнице и проходит полное обследование.
Пятилетняя девочка в пригороде Южно-Сахалинска 17 января вечером ушла на прогулку и не вернулась домой. Поиски вели спасатели, правоохранительные органы и волонтеры. В тот же день ребенок был найден живым в колодце канализационного люка. Девочку доставили в больницу.
Правоохранительные органы проводят проверку, возбуждено уголовное дело. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил проверить состояние всех канализационных колодцев, люков, а также подвалов и крыш во всех 18 муниципалитетах островов. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в свою очередь инициировал собственную проверку.
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Комментарии
Происшествия , Валерий Лимаренко , Сергей Надсадин , МВД , ИТАР-ТАСС , Сахалинская Область
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