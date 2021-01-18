Пожар в частном секторе в Балашихе сняли на видео 

В ночь с 17 на 18 января в частном секторе на улице Маяковского в микрорайоне Салтыковка в Балашихе начался пожар. Кадры с места происшествия выложили в сеть очевидцы происходящего.

«Ну что тут смотреть, вот такой кошмар. Причем это длится много-много часов и сейчас все сильнее и сильнее. Была сильная вспышка. Такое ощущение, что горит газ. Уже должны тут вертолеты летать», — прокомментировала происходящее женщина, снимающая все на камеру женщина.