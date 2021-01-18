Видео с места спецоперации в аэропорту Франкфурта 

16 января в аэропорту Франкфурта-на-Майне в ходе спецоперации полиция задержала двух человек. Правоохранители ищут также третьего из-за подозрительного багажа. Ранее сообщалось, что полиция закрыла Терминал 1, региональный железнодорожный вокзал и переход на станцию дальнего следования. Спецоперация в международном аэропорту проводилась из-за мужчины, который выкрикнул "Аллах акбар" и пытался скрыться от полиции. Аэропорт был перекрыт в течение нескольких часов. При попытке бегства мужчина бросил свой багаж, поэтому часть терминала была перекрыта. Багаж был досмотрен, однако ничего опасного в нем не нашли.
«На данный момент известно, что багаж не представляет опасности», — было сказано в «Твиттере» правоохранительных органов Германии.