Появилось видео разгрома «Stal'in Doner» в Москве 

17 января в Москве неизвестные разгромили палатку с шаурмой Stal'in Doner. Трое человек в масках и капюшонах сломали палатку, повредили вывеску и логотип. Ущерб от противоправных действий сам владелец точки оценил примерно в 40 тысяч рублей. Он заявил, что не расстроен и по-прежнему намерен открывать это место.
Ранее полицейские выявили отсутствие разрешительных документов на работу у кафе "Stal'in Doner" на севере Москвы. Спустя сутки после открытия в Stal'in Doner пришли сотрудники правоохранительных органов, и с того момента закусочная прекратила работу. А глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал заведение Stal'in Doner и поваров в форме НКВД.