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Москва

Появилось видео схода лавины на туристов в Непале 

Вадим Дроздов 1 час назад
15 января туристы, отдыхавшие в горах Непала возле озера Капуче, сняли на видео сошедшую на них мощную лавину. На кадрах видно, огромная лавина надвигается на очевидцев происходящего, поднимает в воздух тонны снега, а затем обрушивается на водоем.
По предварительным данным, в результате стихийного бедствия никто не пострадал. Большинство отдыхающих торопились покинуть лагерь после схода лавины, но некоторые остались на месте, чтобы наблюдать последствия стихии. Снятые кадры быстро распространились по социальным сетям и стали вирусными.
С начала альпинистского сезона этого года уже 21 человек погиб при покорении в Гималаях вершин выше восьми тысяч метров.
Происшествия , Видео
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