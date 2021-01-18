Появилось видео схода лавины на туристов в Непале 

15 января туристы, отдыхавшие в горах Непала возле озера Капуче, сняли на видео сошедшую на них мощную лавину. На кадрах видно, огромная лавина надвигается на очевидцев происходящего, поднимает в воздух тонны снега, а затем обрушивается на водоем.

По предварительным данным, в результате стихийного бедствия никто не пострадал. Большинство отдыхающих торопились покинуть лагерь после схода лавины, но некоторые остались на месте, чтобы наблюдать последствия стихии. Снятые кадры быстро распространились по социальным сетям и стали вирусными.

С начала альпинистского сезона этого года уже 21 человек погиб при покорении в Гималаях вершин выше восьми тысяч метров.