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Москва

Провалившегося под лед москвича спасли в Парке Горького 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Провалившегося под лед москвича спасли в Парке Горького
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Сотрудники поисково-спасательной станции (ПСС) «Крымский мост» вытащили провалившегося под лед жителя Москвы около причала Парка имени Горького. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в воскресенье, 17 января.
Вахтенный наблюдатель станции увидел, как мужчина спустился с причала на лед Москвы-реки и направился к противоположному берегу, после чего провалился в полынью.
На станции была объявлена тревога и дежурная смена вышла на помощь утопающему. В 50 метрах от берега спасатели вытащили из полыньи пострадавшего и доставили на ПСС. 28-летнему мужчине оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем. Его осмотрела прибывшая на место бригада скорой помощи и доставила в больницу, передает РИА Новости.
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