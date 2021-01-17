Провалившегося под лед москвича спасли в Парке Горького 

Сотрудники поисково-спасательной станции (ПСС) «Крымский мост» вытащили провалившегося под лед жителя Москвы около причала Парка имени Горького. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в воскресенье, 17 января.
Вахтенный наблюдатель станции увидел, как мужчина спустился с причала на лед Москвы-реки и направился к противоположному берегу, после чего провалился в полынью.
На станции была объявлена тревога и дежурная смена вышла на помощь утопающему. В 50 метрах от берега спасатели вытащили из полыньи пострадавшего и доставили на ПСС. 28-летнему мужчине оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем. Его осмотрела прибывшая на место бригада скорой помощи и доставила в больницу, передает РИА Новости.