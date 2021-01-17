ФСИН объяснила задержание вернувшегося в Россию Навального 

ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей, сообщает

Навальный был объявлен в розыск по делу " Ив Роше ".

ФСИН напоминает, что 30 декабря 2014 года Навальный получил три с половиной года условно с испытательным сроком пять лет за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Позднее испытательный срок был продлен на один год — до 30 декабря 2020-го.

В течение 2020 года Навальный неоднократно нарушал правила отбывания условного срока, не являясь на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН. При этом сотрудники ФСИН объясняли осужденному, что подобные нарушения могут привести к замене его условного срока на реальный.

На время прохождения лечения в клинике "Шарите" (Германия) вызовы Навального в УИИ были приостановлены. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что он был выписан из клиники 23 сентября.