Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Объявленный в розыск Навальный задержан в Шереметьево 

Сергей Василенок 48 минут назад
Объявленный в розыск Навальный задержан в Шереметьево
Фото: РИА Новости
Объявленный в розыск Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево после прохождения паспортного контроля, сообщает ТАСС.
Навальный был объявлен в розыск в России с декабря по делу "Ив Роше".
Прошлым летом Навальному стало плохо в самолете рейса Томск — Москва. Лайнер пришлось сажать в Омске. Блогера доставили в местную больницу, а затем, по настоянию его родных, перевезли в клинику Charite в Берлине.
Навального привезли в аэропорт на правительственной машине с мигалками
Позднее сам Навальный и власти ФРГ заявили, что он якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». При этом никаких доказательств Берлин не предоставил, сославшись на некую секретность проведенных исследований. Российские власти опровергли заявления о намеренном отравлении блогера, сославшись на заключение омских врачей, которые не обнаружили боевых ядов в его организме.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в берлинском аэропорту блогеру предоставили крайне необычные для демократического Запада преференции: он не заходил в здание аэропорта и не проходил досмотр вместе с другими пассажирами. У стойки его зарегистрировали сотрудники немецкой полиции. Навального привезли прямо к самолету на правительственной «Ауди».
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае. Мать в Татарстане выпила и забыла про ребёнка
Комментарии 501
Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
00:32
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
Происшествия
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
00:48
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
Происшествия
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
00:41
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
Происшествия
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
00:13
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
00:20
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
Пожары
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
00:14
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
Происшествия
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
00:41
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
Пожары
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
00:31
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
Происшествия
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
00:48
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
Происшествия
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
00:24
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение