Объявленный в розыск Навальный задержан в Шереметьево 

Навальный был объявлен в розыск в России с декабря по делу " Ив Роше ".

Прошлым летом Навальному стало плохо в самолете рейса Томск — Москва. Лайнер пришлось сажать в Омске. Блогера доставили в местную больницу, а затем, по настоянию его родных, перевезли в клинику Charite в Берлине.

Позднее сам Навальный и власти ФРГ заявили, что он якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». При этом никаких доказательств Берлин не предоставил, сославшись на некую секретность проведенных исследований. Российские власти опровергли заявления о намеренном отравлении блогера, сославшись на заключение омских врачей, которые не обнаружили боевых ядов в его организме.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в берлинском аэропорту блогеру предоставили крайне необычные для демократического Запада преференции: он не заходил в здание аэропорта и не проходил досмотр вместе с другими пассажирами. У стойки его зарегистрировали сотрудники немецкой полиции. Навального привезли прямо к самолету на правительственной «Ауди».