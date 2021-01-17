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Москва

Пожелавший развлечься с проституткой слесарь лишился 200 тысяч рублей 

Майк Габриелян 50 минут назад
Мошенники выманили у слесаря 200 тысяч рублей за «проститутку»
Фото: depositphotos.com
В Зеленограде мошенники обманули на 200 тысяч рублей 26-летнего слесаря, заказавшего проститутку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Мужчина решил развлечься с путаной, обратился к тематическому сайту, но там потребовали предоплату. Слесарь перевел 29 тысяч рублей. После этого ему заявили, что он якобы сделал неправильный перевод и сломал кассу онлайн-притона.
Мошенники потребовали 185 тысяч рублей, чтобы устранить «поломку». При этом они запугали слесаря, пригрозив расправой ему и его семье. Мужчина испугался, оформил кредит в банке и перевел деньги на счет мошенников.
После этого аппетиты мошенников выросли. Жертве позвонил некий гражданин, назвавшийся «Хасаном Седым» и потребовал еще полмиллиона рублей. Слесарь понял, что его обманывают, и обратился с заявлением в полицию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что похожий случай произошел в Костроме. Мошенник 19-ти лет притворился проституткой и обманул костромича, потребовав предоплату.
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