Мошенники выманили у слесаря 200 тысяч рублей за «проститутку»

В Зеленограде мошенники обманули на 200 тысяч рублей 26-летнего слесаря, заказавшего проститутку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Мужчина решил развлечься с путаной, обратился к тематическому сайту, но там потребовали предоплату. Слесарь перевел 29 тысяч рублей. После этого ему заявили, что он якобы сделал неправильный перевод и сломал кассу онлайн-притона.

Мошенники потребовали 185 тысяч рублей, чтобы устранить «поломку». При этом они запугали слесаря, пригрозив расправой ему и его семье. Мужчина испугался, оформил кредит в банке и перевел деньги на счет мошенников.

После этого аппетиты мошенников выросли. Жертве позвонил некий гражданин, назвавшийся «Хасаном Седым» и потребовал еще полмиллиона рублей. Слесарь понял, что его обманывают, и обратился с заявлением в полицию.