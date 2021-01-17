Около посольства Белоруссии в Москве прошла акция протеста

Более десяти человек приняли участие в очередной воскресной акции у посольства Белоруссии в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Несогласные с итогами президентских выборов в республике, прошедших в августе прошлого года, уже более 5 месяцев выходят на акции протеста по воскресеньям. В этот раз участников не остановил 20-градусный мороз.

По традиции протестующие выстроились в так называемую цепь солидарности напротив здания посольства республики на Маросейке. Многие из них укутаны в теплые одеяла и шарфы, другие одеты в утепленные болоньевые куртки и брюки. В руках участники держат бело-красно-белые флаги с гербом "Погоня" — главным символом оппозиции Белоруссии.

Представители правоохранительных органов не дежурят рядом со зданием посольства.