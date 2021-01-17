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Москва

В Москве более 10 человек в мороз вышли на акцию у посольства Белоруссии 

ТАСС 49 минут назад
Около посольства Белоруссии в Москве прошла акция протеста
Фото: ТАСС
Более десяти человек приняли участие в очередной воскресной акции у посольства Белоруссии в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Несогласные с итогами президентских выборов в республике, прошедших в августе прошлого года, уже более 5 месяцев выходят на акции протеста по воскресеньям. В этот раз участников не остановил 20-градусный мороз.
По традиции протестующие выстроились в так называемую цепь солидарности напротив здания посольства республики на Маросейке. Многие из них укутаны в теплые одеяла и шарфы, другие одеты в утепленные болоньевые куртки и брюки. В руках участники держат бело-красно-белые флаги с гербом "Погоня" — главным символом оппозиции Белоруссии.
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Представители правоохранительных органов не дежурят рядом со зданием посольства.
В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.
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Происшествия , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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