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Фрегат ВМС Турции прибыл на место крушения сухогруза в Черном море 

Газета.Ru 1 час назад
Турецкий фрегат прибыл на место крушения сухогруза в Черном море
Фото: fleetphoto.ru
Фрегат Военно-морских сил (ВМС) Турции прибыл на место крушения сухогруза в Черном море, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое министерство обороны.
Корабль примет участие в поисках пропавших членов экипажа затонувшего судна, указано в сообщении.
Число погибших моряков у берегов Турции выросло до четырех
17 января сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Изначально сообщалось, что оно шло под российским флагом, однако впоследствии местные власти уточнили, что сухогруз шел под флагом Палау. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.
По последним данным, на борту судна находились двое россиян и десять граждан Украины. Как заявили в украинском МИДе, были спасены шесть членов экипажа судна, среди них пять украинцев и один иностранный гражданин. Власти провинции Бартын сообщили о четырех погибших, береговая охрана Турции подтвердила гибель одного моряка.
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Происшествия , В мире , МИД , ИТАР-ТАСС , Палау , Турция
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