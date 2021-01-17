Турецкий фрегат прибыл на место крушения сухогруза в Черном море

Фрегат Военно-морских сил (ВМС) Турции прибыл на место крушения сухогруза в Черном море, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое министерство обороны.

Корабль примет участие в поисках пропавших членов экипажа затонувшего судна, указано в сообщении.

17 января сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Изначально сообщалось, что оно шло под российским флагом, однако впоследствии местные власти уточнили, что сухогруз шел под флагом Палау. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.