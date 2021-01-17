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Москва

СМИ сообщают о потопе в аэропорту Шереметьево 

Говорит Москва и ещё 4 1 час назад
В аэропорту Шереметьево произошел потоп
Фото: РИА Новости
Вода залила один из терминалов и служебные помещения.
Telegram-канал Baza публикует кадры, на которых показано как вода стекает с потолка. Сотрудники поставили вёдра и пытаются устранить течь. В некоторых комнатах воды по щиколотку. Представители аэропорта ситуацию пока не комментировали. Причины коммунальной аварии неизвестны. Потоп случился в аэропорту Шереметьево. Вода залила один из терминалов и служебные помещения.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево
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