В аэропорту Шереметьево произошел потоп

Вода залила один из терминалов и служебные помещения.
Telegram-канал Baza публикует кадры, на которых показано как вода стекает с потолка. Сотрудники поставили вёдра и пытаются устранить течь. В некоторых комнатах воды по щиколотку. Представители аэропорта ситуацию пока не комментировали. Причины коммунальной аварии неизвестны. Потоп случился в аэропорту Шереметьево. Вода залила один из терминалов и служебные помещения.
Потоп случился в аэропорту Шереметьево. Вода залила один из терминалов и служебные помещения. https://t.co/g1KW21jqkH pic.twitter.com/g4xMKzsDYd— #говоритмосква (@govoritmsk) January 17, 2021