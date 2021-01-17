Сухогруз затонул у берегов Турции из-за плохих погодных условий

"В районе Инкуму провинции Бартын затонул сухогруз "Арвин", в состав экипажа которого входили 12 граждан Украины. Судно ходило под флагом Палау, оно затонуло из-за непогоды во время рейса из Грузии в Болгарию. К настоящему моменту спасены шесть человек", — отметили в администрации.