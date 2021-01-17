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Москва

Росморречфлот: на борту затонувшего у Турции судна было двое россиян 

RT на русском 36 минут назад
В Росморречфлоте сообщили, что судовладельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, в составе экипажа — двое российских граждан.
Об этом информирует Интерфакс.

«В экипаже из 12 человек — два гражданина России», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что судовладельцем является украинская компания Arvin Shipping LTD.
Российские моряки погибли при крушении сухогруза у берегов Турции
Ранее губернатор провинции Бартын сообщил о крушении сухогруза под флагом России в Чёрном море в районе Инкуму.
Позже он рассказал, что на борту находились 13 членов экипажа, все они граждане России. Пять членов экипажа спасены, обнаружены тела двух погибших.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , Видео , Интерфакс
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