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В Новосибирске мужчина помог сыну избить ребенка 

РИА Новости и ещё 6 58 минут назад
Мужчина помог сыну избить ребенка в Новосибирске
Фото: ТАСС
Следователи СК в Новосибирске проверят данные о том, что мужчина на детской площадке помог своему сыну избить другого ребенка, с которым они до этого поссорились, сообщает в воскресенье следственное управление СК России по региону.

"В СМИ размещена информация о том, что на детской площадке в Кировском районе на горке между Виктора Уса, 3 и Петухова, 12/5 мужчина помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. Драка началась с ссоры двух мальчиков возле горки. После этого, по словам очевидцев, отец одного из них повалил обидчика своего сына на землю и держал, пока тот избивал ребенка", — говорится в сообщении. Видео с конфликтом размещено в соцсетях.

По данному факту следственное управление проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что 11 января в полицией получено сообщение из больницы, что к ним поступил мальчик 2010 года рождения с подозрением на сотрясение головного мозга.

"В настоящее время сотрудниками ПДН отдела полиции "Кировский" проводится проверка по данному факту. Опрошены участники конфликта. Потерпевшей стороне выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, которая установит вред, нанесенный здоровью ребенка", — рассказали в главке.

В полиции уточнили, что второй принимавший участие в конфликте мальчик 2010 года рождения также получил травмы. Он обратился с больницу с мамой, у него диагностированы ушибы мягких тканей лица. "Вторая сторона конфликта также подала заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка", — сообщили в ГУМВД.
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Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости , Новосибирск , Новосибирская Область , Санкт-Петербург
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