Мужчина помог сыну избить ребенка в Новосибирске

"В СМИ размещена информация о том, что на детской площадке в Кировском районе на горке между Виктора Уса, 3 и Петухова, 12/5 мужчина помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. Драка началась с ссоры двух мальчиков возле горки. После этого, по словам очевидцев, отец одного из них повалил обидчика своего сына на землю и держал, пока тот избивал ребенка", — говорится в сообщении. Видео с конфликтом размещено в соцсетях.