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В Петербурге полицейский предотвратил убийство 96-летней блокадницы 

ТАСС и ещё 7 14 минут назад
Полицейский предотвратил убийство 96-летней блокадницы в Петербурге
Фото: ТАСС
Полицейский и его отец предотвратили убийство 96-летней пенсионерки в подъезде дома в Санкт-Петербурге, также они помогли задержать злоумышленника. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, днем в субботу на лестничной площадке одного из домов по 4-й линии Васильевского острова неизвестный пытался напасть на пожилую женщину — 96-летнюю местную жительницу. В этом же доме проживает полицейская семья — 23-летний сержант полиции Максим Цветков, полицейский отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также его отец Эдуард Цветков — пенсионер МВД России, полковник полиции в отставке, служивший в должности заместителя начальника дежурной части главка.

"Услышав крики о помощи, мужчины выбежали из квартиры и обнаружили склонившегося над пожилой женщиной мужчину, у которого в руках был нож. Его сразу же обезоружили и позвонили в полицию. Максим Цветков удерживал нападавшего, а его отец заблокировал входную дверь в подъезд до приезда сотрудников", — сказала Волк.

По словам представителя МВД, задержанным оказался ранее судимый за убийство 50-летний мужчина без определенного места жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Пострадавшую женщину, жительницу блокадного Ленинграда, госпитализировали в тяжелом состоянии.
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Комментарии 1
Происшествия , Максим Цветков , Ирина Волк , МВД , ИТАР-ТАСС , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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