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У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
Фото: CC BY 2.0 / kuhnmi / Tolbachik
Шторм с волнами высотой до девяти метров ожидается в понедельник у восточных берегов Камчатки, сообщает Камчатский гидрометцентр.

"Восемнадцатого января днем в северо-западной части Тихого океана вблизи берегов Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. Явление сохранится до вечера 19 января", — говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, населённым пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет. Вместе с тем, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах, в том числе и с гибелью экипажей.

"Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности", — сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

Ранее сообщалось, что южные районы Камчатки в воскресенье окажутся в зоне влияния циклона, который принесёт на полуостров сильные снег и ветер. Основной удар стихии придётся в ночь на понедельник. В горных районах края из-за циклона объявлена лавинная опасность.
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