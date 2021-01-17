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Москва

Россиянин решил припугнуть соседа и сжег его заживо 

Lenta.ru и ещё 1 32 минуты назад
Москвич убил обвиненного в краже телефона собутыльника
Фото: ТАСС
Житель Москвы решил припугнуть соседа-собутыльника, которого обвинили в краже мобильного телефона, и сжег его заживо. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам матери подозреваемого, ее 38-летний сын постоянно находился дома у 43-летнего товарища, где они распивали алкоголь. В какой-то момент он решил припугнуть мужчину, облил его жидкостью для розжига и поджег.
Женщина рассказала журналистам, что тело соседа с ожогами нашли на лестничной клетке.

«В два часа ночи [сын] зашел и сказал, что сгорел человек», — вспомнила россиянка. В настоящее время подозреваемый задержан.

Летом прошлого года сообщалось, что россиянин сжег заживо начальника, отказавшегося отпустить его домой пораньше. Мужчина, находившись в состоянии алкогольного опьянения, косил траву. В какой-то момент он пожаловался начальнику на усталость и отпросился домой, потребовав оплату за проделанную работу. Когда руководитель отказал подчиненному, тот облил его бензином и поджег.
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Происшествия , Москва
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