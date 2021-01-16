Друзья рассказали об убитой в Рязани журналистке 

Друзья убитой в Рязани 33-летней Жанны Шепляковой знали, что ее муж мог поднять на нее руку, но произошедшее убийство стало для них полной неожиданностью, рассказали РИА Новости в ее окружении.

В субботу следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством 33-летней жительницы Рязани, главного редактора интернет-портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой, по подозрению в совершении преступления задержан ее супруг.

"Мы знали, что он ее оскорблял, мог поднять руку, но чтобы убить… Лично для меня это гром среди ясного неба. Я никак в это не могу поверить, мы с ней только позавчера общались", — рассказала РИА Новости подруга убитой Мария Кузенкова.

По ее словам, погибшая женщина была позитивным и светлым человеком. "Она в хмуром дне видела солнце, могла поддержать, даже когда самой было тяжело", — сказала собеседница агентства.

Еще один приятель погибшей по соцсетям, Ярослав Гришин, рассказывает, что Жанна была доброй и оптимистичной. Он отметил, что она жаловалась на агрессию мужа.