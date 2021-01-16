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Московский подросток надышался веселящим газом и умер 

Мослента 1 час назад
Московский подросток надышался веселящим газом и умер
Фото: РИА Новости
В Москве 16-летний подросток умер после того, как надышался веселящим газом. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
В телефоне погибшего нашли номер мужчины, который привозил газ подростку. Оперативники сделали новый «заказ» с его телефона, после чего на место прибыл 41-летний Сергей Федичкин с 12 баллонами газа и пятью пачками воздушных шаров.
Мужчину задержали. Он заявил, что работает на некоего бизнесмена и лишь доставляет газ клиентам. Владельца бизнеса также нашли, им оказался хозяин автосервиса на Каширском шоссе.
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Происшествия , Москва
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