В СК прокомментировали резонансный приговор убившему педофила уфимцу

"Из установленных обстоятельств следует, что осужденный не действовал в условиях необходимой обороны и крайней необходимости, поскольку в момент нанесения им телесных повреждений погибшему мужчине реальной угрозы с его стороны в отношении осужденного, подростков или иных лиц не имелось, то есть отсутствовала необходимость обороняться и имелась возможность обратиться в правоохранительные органы", — говорится в сообщении ведомства на странице в социальной сети Instagram.

Осужденный наносил телесные повреждения указанному мужчине, пока его не остановили прибывшие полицейские. Кроме того, следствие установило, что перед нанесением побоев погибший "не совершал каких-либо активных действий против половой неприкосновенности в отношении двоих несовершеннолетних, не применял в их отношении физическую силу, не удерживал их и не угрожал им".

Ранее у себя в квартире погибший предложил подросткам за 1,5 тыс. рублей совершить с ними развратные действия. После того, как несовершеннолетние отказались, они покинули квартиру мужчины, а оказавшись на улице рядом с его домом, стали кидать в его окно снежки. Там подростки встретили пьяного Санкина и рассказали ему о предложении мужчины.

"После этого подсудимый, значительно превосходя погибшего мужчину физически, решил выяснить с ним отношения и нанес ему множественные удары руками и ногами, а также штакетником, более четырех часов удерживал его на улице в лежачем положении при отрицательной температуре воздуха, без верхней одежды и обуви, в результате чего наступила смерть", — говорится в сообщении.

Широкое обсуждение приговора

14 января Калининский суд Уфы приговорил Санкина к восьми годам лишения свободы в ИК строгого режима. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). При этом с мужчины сняты обвинения в разбое. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании с участием присяжных заседателей, которые в декабре 2020 года вынесли обвинительный вердикт подсудимому.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием оправдать Санкина. По состоянию на 21:29 мск 16 января, она собрала 164 967 подписей.