Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

СК задержал норильского чиновника по делу о гибели людей под лавиной 

РИА Новости 22 минуты назад
Норильского чиновника задержали по делу о сходе лавины
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) администрации Норильска задержан по делу о гибели людей в результате схода лавины, сообщается на сайте СК РФ.

"По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска", — говорится в сообщении.

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при сходе лавины в Норильске подростка
В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске 8 января около 20.30 мск произошел сход лавины, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение