Норильского чиновника задержали по делу о сходе лавины

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) администрации Норильска задержан по делу о гибели людей в результате схода лавины, сообщается на сайте СК РФ.

"По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска", — говорится в сообщении.

В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске 8 января около 20.30 мск произошел сход лавины, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.