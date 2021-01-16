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В центре Москвы обнаружили бордель, работавший под видом массажного салона 

Газета.Ru и ещё 3 29 минут назад
Бордель обнаружили в массажном салоне в Москве
Фото: РИА Новости
В центре Москвы ликвидировали бордель, маскировавшийся под массажный салон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники выявили и ликвидировали в центре Москвы притон для занятия проституцией. По адресу места происшествия задержана подозреваемая — 38-летняя приезжая женщина», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что подозреваемая работала в салоне администратором. Она рассказала сотрудницам об условии предоставления интимных услуг под видом массажа. Также были задержаны пять приезжих девушек в возрасте от 19 до 30 лет, которые оказывали услуги сексуального характера за деньги.
В отношении администратора возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией. На остальных работниц составили административные протоколы за занятие проституцией.
Салон располагался в одном из домов в Сеченовском переулке.
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Происшествия , Москва
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