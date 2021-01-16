Подполковник и его жена умерли во время БДСМ-сессии

Тел подполковника и его жены обнаружили в подмосковной Балашихе . По предварительным данным, пара умерла во время БДСМ-сессии, передает «Московский комсомолец».

О смерти супругов 14 января сообщила в полицию их взрослая дочь. 44-летний мужчина работал в службе безопасности одного из банков. Когда он не вышел на работу без предупреждения, начальник позвонил дочери сотрудника. Тогда девушка пришла в дом к родителям, где обнаружила их мертвыми. Супруги лежали на кровати в одних подгузниках. На телах виднелись многочисленные гематомы.

При осмотре квартиры сотрудники правоохранительных органов обнаружили ящики с секс-игрушками, приспособления для БДСМ-практик. Также в квартире были найдены гашиш, неизвестные вещества растительного происхождения, шприцы, средства, повышающие либидо, благовония и виагра. Было установлено, что сначала умерла женщина, а потом мужчина — у него на руках были видны следы инъекций.

Дочь умерших рассказала, что знака об увлечении родителей. По ее словам, супруги часто просили ее привезти продукты и памперсы, а сами запирались дома. Иногда затворничество могло длиться неделю.

Кроме того, девушка рассказала, что мать переезжала от мужа на съемное жилье из-за побоев, однако спустя время вернулась.