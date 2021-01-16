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Подполковник и его жена умерли во время БДСМ-сессии в Подмосковье 

Газета.Ru 29 минут назад
Подполковник и его жена умерли во время БДСМ-сессии
Фото: depositphotos.com
Тел подполковника и его жены обнаружили в подмосковной Балашихе. По предварительным данным, пара умерла во время БДСМ-сессии, передает «Московский комсомолец».
О смерти супругов 14 января сообщила в полицию их взрослая дочь. 44-летний мужчина работал в службе безопасности одного из банков. Когда он не вышел на работу без предупреждения, начальник позвонил дочери сотрудника. Тогда девушка пришла в дом к родителям, где обнаружила их мертвыми. Супруги лежали на кровати в одних подгузниках. На телах виднелись многочисленные гематомы.
При осмотре квартиры сотрудники правоохранительных органов обнаружили ящики с секс-игрушками, приспособления для БДСМ-практик. Также в квартире были найдены гашиш, неизвестные вещества растительного происхождения, шприцы, средства, повышающие либидо, благовония и виагра. Было установлено, что сначала умерла женщина, а потом мужчина — у него на руках были видны следы инъекций.
Дочь умерших рассказала, что знака об увлечении родителей. По ее словам, супруги часто просили ее привезти продукты и памперсы, а сами запирались дома. Иногда затворничество могло длиться неделю.
Кроме того, девушка рассказала, что мать переезжала от мужа на съемное жилье из-за побоев, однако спустя время вернулась.
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Происшествия , МВД , Московский комсомолец
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