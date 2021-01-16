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Квартиры жилого комплекса залило кипятком в Москве 

News.ru 20 минут назад
Квартиры жилого комплекса залило кипятком в Москве
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Квартиры столичного ЖК Green Park на северо-востоке мегаполиса залило кипятком из-за коммунальной аварии. Причиной стали порывы труб после повышения давления.
Последствия происшествия жильцам пришлось устранять самим. Кипятком повреждены мебель, двери, отделка. Проржавевшие трубы и нанесённый водой урон жильцы сняли на фото и видео, сообщает Пятый канал.
В момент аварии в доме сработала противопожарная сигнализация и на место прибыли спасатели. Они увидели окутанные паром коридоры.
По словам начальника пресс-службы управляющей компании «ПИК-Комфорт» Галины Давыдовой, на данный момент авария устранена. Пострадало несколько секций жилого комплекса. Причины порыва сейчас устанавливаются. Жильцам при необходимости готовы предоставить места в гостинице.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Омске кипятком залило три этажа общежития на улице Бульварная. Не дождавшись приезда электрика и сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом, жильцы девятого этажа выломали порог балкона на общей площадке, чтобы вода выливалась на улицу, а не в квартиры.
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Происшествия , Москва , Омск , Омская Область
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