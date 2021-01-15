Экстренную эвакуацию провели в лондонском аэропорту Хитроу

Всех пассажиров второго терминала лондонского аэропорта Хитроу эвакуировали из-за обнаруженного на территории подозрительного предмета.

Ранее на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области произошло задымление из-за сварочных работ. Все 188 горняков, находившихся в тот момент под землёй, были эвакуированы.

В шахте велись сварочные работы, произошло задымление. Открытого огня не было, но по регламенту при задымлении необходима эвакуация. Всех горняков уже вывели на поверхность, пострадавших нет, писал NEWS.ru.