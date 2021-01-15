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Экстренную эвакуацию провели в лондонском аэропорту 

News.ru 23 минуты назад
Экстренную эвакуацию провели в лондонском аэропорту Хитроу
Фото: Mark Thomas/Global Look Pres
Всех пассажиров второго терминала лондонского аэропорта Хитроу эвакуировали из-за обнаруженного на территории подозрительного предмета.
Ранее на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области произошло задымление из-за сварочных работ. Все 188 горняков, находившихся в тот момент под землёй, были эвакуированы.
В шахте велись сварочные работы, произошло задымление. Открытого огня не было, но по регламенту при задымлении необходима эвакуация. Всех горняков уже вывели на поверхность, пострадавших нет, писал NEWS.ru.
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