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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 

News.ru и ещё 5 1 час назад
На Камчатке произошло землетрясение
Фото: Unsplash
В 264 километрах от Петропавловска-Камчатского 17 января произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Землетрясение произошло около 20:31 по местному времени. Подробности уточняются, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на камчатский филиал «Единой геофизической службы РАН».
Ранее сейсмологи Узбекистана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, эпицентр которого находился в Афганистане. Согласно данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики, подземные толчки ощутили жители почти всей территории страны. Землетрясение произошло 17 января в 01:02 (23:02 мск). Специалисты также уточнили, что расстояние от эпицентра до Ташкента составляет 552 км в юго-восточном направлении.
Также Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга зарегистрировал землетрясение магнитудой 3, произошедшее на юго-востоке Грузии. Согласно данным специалистов, подземные толчки были зафиксированы 17 января в 03:39 (02:39 мск) в регионе Квемо Картли в 16 км к юго-западу от райцентра Цалка, близ села Мамишлари. Оно расположено в 58 км от Тбилиси. В центре также уточнили, что очаг землетрясения находился на глубине 12 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Происшествия , Землетрясение , Интерфакс , Ангарск , Афганистан , Иран , Иркутская Область , Камчатский Край , Мексика , Монголия , Петропавловск-Камчатский
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