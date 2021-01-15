Тело мужчины найдено в трамвае в центре Москвы 

Мужчина найден мертвым в трамвае в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Абельмановской улице в трамвае № 43. Собеседник агентства рассказал, что тело мужчины обнаружили без внешних признаков насильственной смерти. Позднее была установлена личность погибшего. Им оказался житель столицы 1943 года рождения. В настоящее время выясняются обстоятельства его смерти.