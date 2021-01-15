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Москва

Тело мужчины найдено в трамвае в центре Москвы 

Москва24 1 час назад
Тело мужчины найдено в трамвае в центре Москвы
Фото: depositphotos.com
Мужчина найден мертвым в трамвае в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Абельмановской улице в трамвае № 43. Собеседник агентства рассказал, что тело мужчины обнаружили без внешних признаков насильственной смерти. Позднее была установлена личность погибшего. Им оказался житель столицы 1943 года рождения. В настоящее время выясняются обстоятельства его смерти.
Ранее сотрудники ГИБДД задержали водителя, который хотел уйти от стражей порядка в городе Сланцы в Ленинградской области. В салоне машины было тело жителя Санкт-Петербурга 1978 года рождения.
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Происшествия , ГИБДД , Ленинградская область , Москва , Санкт-Петербург , Сланцы
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