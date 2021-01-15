«Роскосмос» назвал фейком сообщения о гибели охранника сестры Рогозина 

"Роскосмос" назвал фейком информацию о якобы смерти охранника на территории загородного участка сестры главы госкорпорации Дмитрия Рогозина Татьяны.

"Фейки и слухи не комментируем, тем более связанные со смертью незнакомых нам людей", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

Ранее ряд СМИ сообщил, что в деревне Подушкино, где живет Татьяна Филиппова, было обнаружено тело охранника без внешних признаков насильственной смерти.

По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, погибший мужчина оказался гражданином Украины. Он жил в соседнем доме и умер еще 2 января от остановки сердца. Никакого отношения к сестре Рогозина мужчина не имел.