СК завёл дело об осквернении могил бойцов Красной армии на Украине

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как 12 января в украинском Херсоне неизвестные вандалы разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах бойцов Красной армии.

В СК отметили, что неустановленные лица действовали по мотиву «негативного отношения к деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Речь идёт о братских могилах бойцов Красной армии, погибших в годы войны при освобождении Херсона от немецко-фашистских захватчиков.

«Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы братских народов с фашизмом», — заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны).

В апреле 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Коневу в Праге по факту «осквернения символов воинской славы России, совершенных публично».