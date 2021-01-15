Отец с ножом напал на 10-летнего сына в Саратовской области 

"В отношении 35-летнего жителя города Балашова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). По данным следствия, мужчина, пребывая в состоянии опьянения, используя нож, покушался на убийство своего 10-летнего сына", — говорится в сообщении.
"35-летний подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — уточняется в сообщении.
"На место происшествия незамедлительно по тревоге выдвинулся личный состав, гражданин был оперативно задержан. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сотрудники, отличившиеся при задержании, будут поощрены", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.