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Отец с ножом напал на 10-летнего сына в Саратовской области 

ТАСС 1 час назад
Отец с ножом напал на 10-летнего сына в Саратовской области
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство ребенка в Саратовской области после того, как мужчина с ножом напал на 10-летнего сына, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"В отношении 35-летнего жителя города Балашова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). По данным следствия, мужчина, пребывая в состоянии опьянения, используя нож, покушался на убийство своего 10-летнего сына", — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в доме злоумышленника. Прибывшие на место происшествия полицейские пресекли противоправные действия мужчины. Ребенок находится в безопасности. Он обследован медиками, ему оказывается необходимая помощь.

"35-летний подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — уточняется в сообщении.

Как уточнили в ГУ МВД региона, в полицию поступило сообщение от матери ребенка, женщина сообщила, что ее муж удерживает ребенка и угрожает причинить ему ножевое ранение.

"На место происшествия незамедлительно по тревоге выдвинулся личный состав, гражданин был оперативно задержан. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сотрудники, отличившиеся при задержании, будут поощрены", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

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Происшествия , СКР , МВД , Балашов , Саратовская Область
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