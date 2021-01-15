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Тело пропавшего в Карелии ребёнка нашли в реке 

News.ru 1 час назад
Тело пропавшего в Карелии ребёнка нашли в реке
Фото: News.ru
В Карелии завершились поиски шестилетнего Филиппа Мельника, пропавшего 28 декабря 2020 года. Его тело было обнаружено водолазами в реке Тохмайоки.
Ребёнок проживал в посёлке Хелюля Сортавальского района. Его поиски велись на протяжении более двух недель. По факту пропажи мальчика было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает MK.RU.
Ранее NEWS.ru писал, что студентку из Александровска-Сахалинского, пропавшую без вести в конце ноября 2020 года, в начале января нашли живой в городе Поронайск. Всё это время она не подавала о себе никаких вестей. Студентку передали законным представителям. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
В Подмосковье в декабре десять человек, из которых восемь — дети, пропали во время занятий спортивным ориентированием. Они не вышли из пещер Сьяны в Домодедово. По одной из версий, инструктор, родитель и восемь ребят заблудились в пещерах. Сопровождающий оставил их, чтобы найти выход. Позднее стало известно, что им удалось выбраться из пещер.
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Происшествия , МВД , Московский комсомолец
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