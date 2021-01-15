Няню приговорили к восьми годам колонии из-за смерти ребенка

"Дербентский городской суд вынес приговор в отношении жительницы Дербента, обвинявшейся в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") и ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Городской суд с учетом всех обстоятельств дела признал няню девочки виновной в предъявленных ей преступлениях и приговорил к наказанию в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказала собеседница агентства.