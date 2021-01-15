Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Жительницу Дербента приговорили к восьми годам колонии из-за смерти ребенка 

ТАСС и ещё 1 38 минут назад
Няню приговорили к восьми годам колонии из-за смерти ребенка
Фото: РИА Новости
Суд в Дагестане приговорил няню, по вине которой умер ребенок, к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Жительница Дербента, работавшая няней по найму, была задержана по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Как сообщали в ГУ МВД по Дагестану, 2 декабря 2019 года у себя в квартире женщина нанесла удар по ногам стоявшей на кухонном шкафу трехлетней девочке. Ребенок в результате падения погиб на месте.

"Дербентский городской суд вынес приговор в отношении жительницы Дербента, обвинявшейся в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") и ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Городской суд с учетом всех обстоятельств дела признал няню девочки виновной в предъявленных ей преступлениях и приговорил к наказанию в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась, сказав, что наказывала ребенка в воспитательных целях.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
ТАСС: последние новости
На западе Москвы загорелась многоэтажка На западе Москвы загорелась многоэтажка На Камчатке военнослужащий получил восемь лет за хищение средств Минобороны и дезертирство На Камчатке военнослужащий получил восемь лет за хищение средств Минобороны и дезертирство Участники преступной группы осуждены за хищение земель Минобороны в Подмосковье Участники преступной группы осуждены за хищение земель Минобороны в Подмосковье
Комментарии 2
Происшествия , ФСИН , Дербент , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение