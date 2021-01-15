Няню приговорили к восьми годам колонии из-за смерти ребенка

Суд в Дагестане приговорил няню, по вине которой умер ребенок, к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Жительница Дербента, работавшая няней по найму, была задержана по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Как сообщали в ГУ МВД по Дагестану, 2 декабря 2019 года у себя в квартире женщина нанесла удар по ногам стоявшей на кухонном шкафу трехлетней девочке. Ребенок в результате падения погиб на месте.
"Дербентский городской суд вынес приговор в отношении жительницы Дербента, обвинявшейся в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") и ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Городской суд с учетом всех обстоятельств дела признал няню девочки виновной в предъявленных ей преступлениях и приговорил к наказанию в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась, сказав, что наказывала ребенка в воспитательных целях.