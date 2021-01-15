Люди просят о помощи из окон горящей в Москве многоэтажки 

Москве загорелась многоэтажка, из окон жилого дома валит густой дым, жильцы просят о помощи. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

По его словам, пожар произошел в квартире на двенадцатом этаже дома №17 по улице Берзарина.

«Из окон горящей квартиры люди просят о помощи», — заявил он.

Источник рассказал, что окна квартиры выходят на обе стороны дома, из них валит густой черный дым. В соседней квартире женщина с младенцем также просит о помощи.

Уже эвакуированы два человека. На место пожара экстренные службы запросили пять машин скорой помощи.

Видеозапись пожара опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. На кадрах видно стелящийся по стене дома дым и группу людей, стоящих у здания.

Как сообщал «Рамблер», ранее пожар возник в квартире на втором этаже в девятиэтажном доме на Рассветной улице Екатеринбурга. Спасатели эвакуировали 90 человек. По данным управления Следственного комитета по Свердловской области, в результате инцидента погибли восемь человек. В том числе из-за отравления угарным газом скончались женщина и ее маленькая дочь, которые во время пожара просили о помощи в твиттере.