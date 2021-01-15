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Москва

На западе Москвы загорелась многоэтажка 

ТАСС 49 минут назад
Люди просят о помощи из окон горящей в жилом доме на западе Москвы квартиры. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в квартире на 12-м этаже по адресу: улица Берзарина, дом 17, корп. 1. Из окон горящей квартиры люди просят о помощи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, окна квартиры выходят на обе стороны дома, из них валит густой черный дым. На данный момент эвакуированы два человека. В соседней с горящей квартире женщина с младенцем также просит о помощи. На место пожара экстренные службы запросили пять машин скорой помощи.
Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.
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