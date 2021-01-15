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В Москве няня уронила ребенка в раковину и убила его 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Москве няня уронила ребенка в раковину и убила его
Фото: РИА Новости
Младенец умер в одной из московских больниц от тяжелых травм головы, которые получил, выпав из рук няни. Об этом со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщает «360».
По словам правоохранителя, о смерти младенца от многочисленных травм головы, в том числе переломов теменных костей и кровоизлияния в мозг, 14 января сообщили в полицию врачи Морозовской детской городской клинической больницы № 47.
В ходе проверки выяснилось, что мальчик пострадал 30 октября 2020 года, когда няня, державшая его на руках, внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Падая, она уронила ребенка, в тот же день малыш был госпитализирован, но спасти его не удалось.
По данным «Московского комсомольца», за мальчиком присматривала гражданка Узбекистана. Об этом ее попросила землячка, также живущая в Москве. При этом мать навещала мальчика крайне редко и не сразу отреагировала на просьбу няни забрать малыша, так как она не может больше за ним присматривать по состоянию здоровья.

«В роковой день 30 октября днем няня увидела, что подгузник малыша переполнился. (…) Она взяла мальчика, пошла в ванную и почувствовала головокружение. Руки ослабли, женщина начала оседать на пол. К несчастью, она не удержала кроху в руках — малыш ударился головой сначала о раковину, а затем о кафельный пол», — отмечает издание.

Врачи боролись за жизнь ребенка несколько месяцев, и все это время няня была с ним в больнице. Что касается матери, то в лечебном учреждении она появилась от силы два раза, отмечает газета.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Москвы выкинула из окна квартиры семимесячную дочку своей подруги, за которой присматривала, пока мать девочки отлучилась в магазин. Девочка упала с 13-го этажа и погибла. Женщина заявила на допросе, что «все произошло на эмоциях».
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