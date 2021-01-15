Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве

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Москва

Нападение голодных американцев на курьера в Москве попало на видео 

Алевтина Жаркова 21 минуту назад
В Москве двое американцев с российским гражданством напали на доставщика еды. Запечатленное на камеру происшествие публикует Telegram-канал Life SHOT.
Молодые люди заказали пиццу, но расплачиваться за нее стали. Напротив, они встретили развозящего еду работника общепита у подъезда и вырвали у него пакет с пиццей. Когда тот погнался за своими обидчикам, один из них пригрозил ему ножом.
Стражи порядка нашли злоумышленников, ими оказались 25-летний Эдвард и 32-летний Энтони. Проживающие в столице России выходцы из-за рубежа не работают и не учатся, на ограбление курьера, по их словам, их подтолкнул голод.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
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