Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве

Москве двое американцев с российским гражданством напали на доставщика еды. Запечатленное на камеру происшествие публикует Telegram-канал Life SHOT.

Молодые люди заказали пиццу, но расплачиваться за нее стали. Напротив, они встретили развозящего еду работника общепита у подъезда и вырвали у него пакет с пиццей. Когда тот погнался за своими обидчикам, один из них пригрозил ему ножом.

Стражи порядка нашли злоумышленников, ими оказались 25-летний Эдвард и 32-летний Энтони. Проживающие в столице России выходцы из-за рубежа не работают и не учатся, на ограбление курьера, по их словам, их подтолкнул голод.