"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции Дмитрия Захарченко и ряда его соучастников — Валерия Маркелова, Василия Критинина и Виктора Белевцова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений… "получение взятки; посредничество во взяточничестве; дача взятки… Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", — сказала она.

В релизе СК отмечается, что к преступлениям Захарченко привлек своих знакомых — адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина. Также упоминаются эпизоды взяточничества, связанные с отдыхом полковника в гостиницах в Красной Поляне.

Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.