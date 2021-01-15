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СК завершил расследование нового дела против экс-полковника Захарченко 

РИА Новости и ещё 1 35 минут назад
Следователи завершили расследование еще одного уголовного дела о взяточничестве против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его соучастников, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции Дмитрия Захарченко и ряда его соучастников — Валерия Маркелова, Василия Критинина и Виктора Белевцова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений… "получение взятки; посредничество во взяточничестве; дача взятки… Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", — сказала она.

СК, ранее сообщая о возбуждении нового дела в отношении Захарченко, отмечал, что бывший борец с коррупцией обвиняется в получении взяток на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей за покровительство по службе в течение 10 лет организованной преступной группе. В состав ОПГ, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник "Инкредбанка" Дмитрий Моторин, совладелец "Интерпрогрессбанка" Валерий Маркелов, совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.
В релизе СК отмечается, что к преступлениям Захарченко привлек своих знакомых — адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина. Также упоминаются эпизоды взяточничества, связанные с отдыхом полковника в гостиницах в Красной Поляне.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
Захарченко получил 12,5 лет колонии и был лишен звания, в ноябре 2019 года из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
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Комментарии 1
Происшествия , Видео , Иван Станкевич , Валерий Маркелов , Светлана Петренко , Дмитрий Захарченко , Виктор Белевцов , Борис Ушерович , Интерпрогрессбанк , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , КБ "Новое время" , ФСИН
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