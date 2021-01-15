В Тверской области без света остались тысячи человек

«Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 191 населенном пункте Бежецкого, Кашинского, Кимрского районов (около 5,3 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей — 3,9 МВт», — приводит текст сообщения САЦ Минэнерго России ТАСС.

Из-за сильного снега и ветра с порывами до 10 м/с в распределительных сетях Тверской области в четверг днем произошли массовые аварийные отключения. По данным САЦ на 15.00, без электроснабжения оставались 156 населенных пунктов, где проживает около 3,6 тыс. человек. К 19.00 отключения были зафиксированы в домах 3,9 тыс. жителей в 217 населенных пунктах. К восстановительным работам привлечено 44 бригады в составе 174 человек и 44 единиц спецтехники.