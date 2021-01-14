Паром «Аркадий Филатов» спасли из ледяного плена под Петербургом 

На борту находились 19 человек — пассажиры и члены экипажа. Ждать помощи им пришлось при температуре минус 29 градусов.

Паром «Аркадий Филатов» связывает поселок Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области и Карелию. Утром 14 января паром оказался зажат во льдах на реке Свирь, в 200 метрах до берега — мороз затянул часть полыньи, заблокировав судну путь.

На помощь парому вышел находившийся неподалеку буксир «Шлюзовой 99». Он сломал лед вокруг «Аркадия Филатова», а затем взял его на буксир и довел до берега. Паром совершает 15 рейсов в сутки и ходит по маршруту уже пять лет.