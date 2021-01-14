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Паром «Аркадий Филатов» спасли из ледяного плена под Петербургом 

Вероника Полынина 1 час назад
Под Санкт-Петербургом спасли из ледяного плена паром «Аркадий Филатов» с пассажирами, сообщает «Деловой Петербург».
На борту находились 19 человек — пассажиры и члены экипажа. Ждать помощи им пришлось при температуре минус 29 градусов.
Паром «Аркадий Филатов» связывает поселок Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области и Карелию. Утром 14 января паром оказался зажат во льдах на реке Свирь, в 200 метрах до берега — мороз затянул часть полыньи, заблокировав судну путь.
На помощь парому вышел находившийся неподалеку буксир «Шлюзовой 99». Он сломал лед вокруг «Аркадия Филатова», а затем взял его на буксир и довел до берега. Паром совершает 15 рейсов в сутки и ходит по маршруту уже пять лет.
Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ сообщило о начале проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по перевозке пассажиров на судне «Аркадий Филатов» (ч.1 ст. 238 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия , Видео , СКР
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