Укусившую силовика в Белоруссии оштрафовали

В Белоруссии суд приговорил участницу акции протеста, укусившую милиционера, к двум годам домашней "химии" и штрафу в 500 белорусских рублей ($194). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Минской области.

В октябре 2020 года, когда обвиняемую доставили в РОВД из-за нарушения порядка проведения массового мероприятия, она укусила милиционера за руку. 57-летней местной жительнице инкриминировали сопряженное с применением насилия сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка.