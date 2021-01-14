Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Белоруссии вынесли приговор укусившей силовика протестующей 

Газета.Ru 19 минут назад
Укусившую силовика в Белоруссии оштрафовали
Фото: Газета.Ru
В Белоруссии суд приговорил участницу акции протеста, укусившую милиционера, к двум годам домашней "химии" и штрафу в 500 белорусских рублей ($194). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Минской области.
В октябре 2020 года, когда обвиняемую доставили в РОВД из-за нарушения порядка проведения массового мероприятия, она укусила милиционера за руку. 57-летней местной жительнице инкриминировали сопряженное с применением насилия сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка.
В прокуратуре уточнили, что в результате сотруднику милиции были причинены легкие телесные повреждения, которые не повлекли ухудшения здоровья. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Газета.Ru: последние новости
Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре в Екатеринбурге Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре в Екатеринбурге В Курске учительница умерла во время урока В Курске учительница умерла во время урока В Индонезии подняли с дна "черный ящик" пассажирского "Боинга" В Индонезии подняли с дна "черный ящик" пассажирского "Боинга"
Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение