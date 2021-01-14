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Москва

Двух человек заочно арестовали по делу об убийстве Япончика 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Двух человек заочно арестовали по делу об убийстве Япончика
Фото: flickr.com
Басманный суд Москвы заочно арестовал еще двоих подозреваемых по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом сообщает РБК.
Подозреваемым Астамуру Бутбе и Нугзару Папаве предъявлено обвинение в по предварительному сговору и незаконном хранении оружия.
В СК установили мотив убийства Япончика
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца «либо с момента задержания, либо с момента экстрадиции на территорию России», сообщили в суде.
В апреле 2020 года, как сообщал «Рамблер», СК РФ назвал вора в законе Илью Симонию по прозвищу Махо организатором убийства Япончика. Ему были заочно предъявлены обвинения в убийстве по предварительному сговору и незаконном хранении оружия.
В феврале 2020 года СК рассказал о двух других фигурантах дела — Муртазе Шадании и Кахе Газзаеве. Отмечалось, что один из них хранил оружие убийства, а второй следил за передвижениями Иванькова перед убийством.
Вячеслав Иваньков умер в 2009 году после покушения возле ресторана «Тайский слон» в Москве.
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Происшествия , Вячеслав Иваньков , СКР
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