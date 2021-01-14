Двух человек заочно арестовали по делу об убийстве Япончика 

Подозреваемым Астамуру Бутбе и Нугзару Папаве предъявлено обвинение в по предварительному сговору и незаконном хранении оружия.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца «либо с момента задержания, либо с момента экстрадиции на территорию России», сообщили в суде.

В апреле 2020 года, как сообщал «Рамблер», СК РФ назвал вора в законе Илью Симонию по прозвищу Махо организатором убийства Япончика. Ему были заочно предъявлены обвинения в убийстве по предварительному сговору и незаконном хранении оружия.

В феврале 2020 года СК рассказал о двух других фигурантах дела — Муртазе Шадании и Кахе Газзаеве. Отмечалось, что один из них хранил оружие убийства, а второй следил за передвижениями Иванькова перед убийством.

Вячеслав Иваньков умер в 2009 году после покушения возле ресторана «Тайский слон» в Москве.