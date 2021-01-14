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Москва

Мать убившего педофила россиянина заявила о гордости за сына 

Lenta.ru 1 час назад
Мать убившего педофила россиянина заявила о гордости за сына
Фото: страница «Подслушано Инорс» во ВКонтакте
Мать 34-летнего Владимира Санкина, которого суд приговорил к восьми годам заключения за убийство подозреваемого в педофилии, заявила о гордости за сына и не стала осуждать его за поступок. Об этом она сообщила телеканалу «360».

«Он не жалеет, что спас детей. Так же поступил бы, и правильно бы сделал. Я горжусь своим сыном», — сказала россиянка.

Она назвала Санкина добрым человеком, который не раз спасал людей. Например, защитил девушку от насильников, помогал при пожаре и потерявшимся в лесу.
Родительница отметила, что не ожидала такого сурового приговора. По ее мнению, мужчину «судили неправильно», с множеством нарушений.

«Неправильно вопросы присяжным задавали», — добавила она.

Приговор Владимиру Санкину был вынесен 14 января. Калининский районный суд Уфы признал его виновным в убийстве и разбое (часть 1 статьи 105 УК, часть 4 статьи 162 УК). Присяжные попросили суд проявить снисхождение к подсудимому.
Судом и следствием установлено, что 30 января прошлого года Санкин встретил на улице двух знакомых подростков, которые рассказали, что к ним приставал мужчина. Россиянин поднялся в квартиру, куда мужчина пытался заманить школьника. Началась ссора, которая быстро переросла в драку. Санкин серьезно избил 54-летнего человека, его остановили приехавшие на место полицейские. Пострадавший умер в машине скорой помощи. Также установлено, что нападавший похитил деньги у своей жертвы. Ранее погибший был судим за преступления против половой неприкосновенности детей.
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