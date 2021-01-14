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Россиянин отобрал телефон у беспомощного пенсионера 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россиянин отобрал телефон у беспомощного пенсионера
Фото: ТАСС
Житель Уфы протянул руку поскользнувшемуся на остановке 65-летнему пенсионеру, однако вместо того, чтобы помочь ему подняться, отнял сотовый телефон. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Hue.
На записи с камеры видеонаблюдения, которую разместил канал, видно, что пожилой мужчина упал на автобусной остановке. Через несколько секунд к нему подошел прохожий и протянул руку. Однако не стал помогать подняться, а обыскал пенсионера, вытащил у него телефон, сунул в карман своей куртки и пошел дальше.

«Ранее судимого 39-летнего грабителя задержали по горячим следам, гаджет он сдал в комиссионный магазин», — сообщает Hue.

«Рамблер» писал, что ранее в Амурской области двоюродные братья убили 84-летнего мужчину и 88-летнюю женщину. На допросе они рассказали, что напали на соседей, когда у них во время распития спиртных напитков кончились деньги. Мужчины забрали из квартиры пенсионеров более 250 тысяч рублей. Часть из них они в тот же день потратили в сауне.
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