В отеле в Петербурге нашли труп женщины в наручниках 

В номере отеля в Санкт-Петербурге была обнаружена мертвая женщина в наручниках и с пакетом на голове. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вчера в первой половине дня сотрудники гостиницы «Еврокомната» обнаружили в ванной комнате труп женщины с пакетом на голове, скотчем, обмотанным вокруг шеи, и левой рукой, пристегнутой наручниками к брюкам. Дверь в комнату была закрыта изнутри, обстановка не нарушена. Около полудня сотрудники отеля сообщили о произошедшем в полиции. В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку по факту инцидента.

Вечером 10 января, как сообщал «Рамблер», жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочь захлебнулась в ванной комнате в квартире дома по Дачному проспекту. Полицейские инициировали проведение доследственной проверки по факту произошедшего. Труп девочки был направлен в морг для установления причины смерти.

В 2019 году 20-летняя жительница Москвы погибла из-за того, что уронила в ванну заряжавшийся смартфон. Ее 48-летняя мать рассказала средствам массовой информации, что вошла в квартиру на юге города, в которой жила с дочерью, увидела, что свет в ванной включен, вошла в туда и увидела дочь без сознания в ванне со смартфоном в руках со вставленным в него зарядным устройством, которое было подключено к розетке.