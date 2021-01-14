Экс-полицейским грозит 6 лет за смерть задержанного в Калининграде

Обвинение потребовало в суде 5 лет и 9 месяцев и 6 лет колонии общего режима двум бывшим сотрудникам полиции по делу о смерти от ожогов в отделе полиции в Калининграде задержанного за мелкое хулиганство в октябре 2019 года. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат потерпевшей стороны Владислав Филатьев.

В Московском районном суде Калининграда в четверг начались прения сторон по этому делу, в ходе которых прокуратура высказала свою позицию.

"Обвинение запросило 6 лет колонии общего режима для бывшего начальника смены дежурной части Плебуха и 5 лет и 9 месяцев колонии общего режима для его подчиненного Иванова. Обоим запрошено дополнительное наказание в виде запрета в течение двух лет занимать государственные должности", — сказал Филатьев.

Вечером 19 октября 2019 года в отдел полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения был доставлен 36-летний мужчина. Сообщалось, что он, находясь в нетрезвом состоянии, повредил радиатор батареи в камере для задержанных и получил сильные ожоги. На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу, где он умер ночью 20 октября.

Следствие считает, что дежурившие в ту ночь начальник смены дежурной части отдела и старший оперативный дежурный, зная об угрозе жизни и здоровью задержанного, около получаса продержали его в помещении с поврежденной трубой отопления и поступающей в него горячей водой. Им были предъявлены обвинения по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, и охраняемых законом интересов общества и государства с причинением тяжких последствий). Оба уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и находятся под домашним арестом.

Филатьев отметил, что с учетом исследования всех обстоятельств дела потерпевшие пришли к убеждению, что в отделе полиции в ночь на 19 октября произошло убийство "с косвенным умыслом". В связи с этим представители потерпевших заявили ходатайство о возвращении дела прокурору для изменения статьи, по которой обвиняются бывшие полицейские. "Суд посчитал, что этот вопрос он будет решать, удалившись в совещательную комнату для вынесения приговора, потому что здесь всю совокупность обстоятельств нужно оценить суду", — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что в суде по этому делу по просьбе защиты обвиняемых объявлен перерыв до 22 января.