Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Обвинение запросило по 6 лет экс-полицейским по делу о смерти задержанного в Калининграде 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Экс-полицейским грозит 6 лет за смерть задержанного в Калининграде
Фото: ТАСС
Обвинение потребовало в суде 5 лет и 9 месяцев и 6 лет колонии общего режима двум бывшим сотрудникам полиции по делу о смерти от ожогов в отделе полиции в Калининграде задержанного за мелкое хулиганство в октябре 2019 года. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат потерпевшей стороны Владислав Филатьев.
В Московском районном суде Калининграда в четверг начались прения сторон по этому делу, в ходе которых прокуратура высказала свою позицию.

"Обвинение запросило 6 лет колонии общего режима для бывшего начальника смены дежурной части Плебуха и 5 лет и 9 месяцев колонии общего режима для его подчиненного Иванова. Обоим запрошено дополнительное наказание в виде запрета в течение двух лет занимать государственные должности", — сказал Филатьев.

Вечером 19 октября 2019 года в отдел полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения был доставлен 36-летний мужчина. Сообщалось, что он, находясь в нетрезвом состоянии, повредил радиатор батареи в камере для задержанных и получил сильные ожоги. На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу, где он умер ночью 20 октября.
Следствие считает, что дежурившие в ту ночь начальник смены дежурной части отдела и старший оперативный дежурный, зная об угрозе жизни и здоровью задержанного, около получаса продержали его в помещении с поврежденной трубой отопления и поступающей в него горячей водой. Им были предъявлены обвинения по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, и охраняемых законом интересов общества и государства с причинением тяжких последствий). Оба уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и находятся под домашним арестом.
Филатьев отметил, что с учетом исследования всех обстоятельств дела потерпевшие пришли к убеждению, что в отделе полиции в ночь на 19 октября произошло убийство "с косвенным умыслом". В связи с этим представители потерпевших заявили ходатайство о возвращении дела прокурору для изменения статьи, по которой обвиняются бывшие полицейские. "Суд посчитал, что этот вопрос он будет решать, удалившись в совещательную комнату для вынесения приговора, потому что здесь всю совокупность обстоятельств нужно оценить суду", — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что в суде по этому делу по просьбе защиты обвиняемых объявлен перерыв до 22 января.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
ТАСС: последние новости
В Петербурге задержали главаря ОПГ, занимавшейся разбоями и вымогательством В Петербурге задержали главаря ОПГ, занимавшейся разбоями и вымогательством В московской квартире мужчина с ножом напал на полицейских В московской квартире мужчина с ножом напал на полицейских У экстренно севшего в Пулково самолета отказал пилотажно-навигационный комплекс У экстренно севшего в Пулково самолета отказал пилотажно-навигационный комплекс
Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , Калининград , Калининградская Область , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение